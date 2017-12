Eslovena na final em Bratislava A tenista eslovena Maja Matevzic garantiu vaga na final do torneio de Bratislava ao vencer neste sábado a italiana Rita Grande por 2 sets a 1, com parciais de 0-6, 6-2 e 6-0. Na decisão ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Nathalie Dechy e a checa Iveta Benesova.