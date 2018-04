Esloveno vence e será adversário de estreia de Nadal em Montecarlo

Grande favorito ao título do Masters 1000 de Montecarlo, o espanhol Rafael Nadal conheceu nesta segunda-feira seu adversário de estreia no saibro de Mônaco. O atual número 1 do mundo do tênis vai enfrentar o esloveno Aljaz Bedene, que bateu o bósnio Mirza Basic pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Número 58 do ranking, Bedene dominou o rival, "lucky loser", com facilidade. E só sofreu uma quebra de saque, no equilibrado segundo set, decidido somente no tie-break. Na primeira parcial, venceu sem ter o serviço ameaçado. O esloveno precisou de 1h27min para vencer sua primeira partida em Montecarlo.

Bedene enfrentou Nadal apenas uma vez no circuito. Foi em 2016, justamente em Montecarlo. Na ocasião, o espanhol venceu em sets diretos. Desta vez, o esloveno deve ter ainda mais dificuldade em quadra. Nadal, que não jogava desde o Aberto da Austrália, vem embalado por duas boas vitórias na Copa Davis.

De volta ao topo do ranking, o espanhol busca o seu 11º título em Montecarlo. Ele é o atual bicampeão. Por ser um dos principais cabeças de chave, Nadal estreará direto na segunda rodada, contra o rival esloveno. O vencedor avançará às oitavas de final.

Ainda nesta segunda, o luxemburguês Gilles Müller superou o alemão Florian Mayer por 7/5 e 6/4, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas eliminou o canadense Denis Shapovalov por 6/3 e 6/4. Já o francês Pierre-Hugues Herbert bateu o italiano Paolo Lorenzi por 7/6 (9/7) e 6/4.