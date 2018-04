Espanha amplia vantagem na Copa Davis A dupla espanhola formada por Tommy Robredo e Rafael Nadal ampliou a vantagem da equipe na semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis ao vencer os franceses Arnaud Clement e Michael Llodra por 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, 2-6 e 6-3. Agora, a Espanha joga neste domingo por uma vitória em simples ou de Carlos Moyá sobre Fabrice Santoro ou de Juan Carlos Ferrero sobre Paul-Henri Mathieu para avançar à final. Na sexta-feira, Mathieu abriu o placar para a França com uma vitória sobre Carlos Moyá por 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 e 6-3 e Juan Carlos Ferrero empatou em partida terminada somente neste sábado ao bater Fabrice Santoro por 6-3, 6-1, 1-6 e 6-3.