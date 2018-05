Espanha conquista o tetra na Copa Davis

A dupla Feliciano López e Fernando Verdasco venceu por 7-6, 7-5 e 6-2 os tchecos Radek Stepanek e Tomas Berdych, que já tinham sido derrotados nos confrontos de simples na sexta-feira.

O tenista número 2 do mundo, Rafael Nadal, foi o responsável por garantir a primeira vitória da Espanha na final da Davis, ao bater Berdych por 7-5, 6-0 e 6-2, em seu retorno às quadras de saibro após quatro derrotas seguidas em piso duro no circuito da ATP.

David Ferrer aumentou a vantagem no primeiro dia do confronto com uma vitória épica sobre Stepanek, de virada, por 1-6, 2-6, 6-4, 6-4 e 8-6.

A Espanha conquistou o título pelo segundo ano seguida, após ter batido a Argentina como visitante na temporada passada.

