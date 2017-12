Espanha consegue classificação heróica A situação estava complicada para a Espanha na Copa Davis. Jogando fora de casa e com desfalques importantes como Carlos Moyá e Juan Carlos Ferrero, seus dois melhores jogadores, perdia por 2 jogos a 1 para a República Checa. Mas os tenistas espanhóis conseguiram a virada neste domingo, em Brno, e classificaram o país para as quartas-de-final do torneio - enfrentará agora a Holanda. A virada espanhola começou com Feliciano López, que derrotou o checo Tomas Berdych por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7), 6/3 e 6/2. Depois, Rafael Nadal entrou em quadra e deu a heróica classificação para a Espanha, ao vencer Radek Stepanek por 7/6 (7/2), 7/6 (7/4) e 6/3.