Espanha define equipe da Copa Davis Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Rafael Nadal e Tommy Robredo vão formar a equipe da Espanha nas quartas-de-final da Copa Davis, contra a Holanda, segundo anúncio feito nesta terça-feira. ?Creio que esta é a melhor equipe que poderíamos montar neste momento, apesar do altíssimo nível do tênis espanhol?, disse um dos capitães da equipe, Juan Avendaño. ?Teremos uma equipe fantástica e o mais interessante: é um time polivalente. Com esses jogadores, as opções táticas são enormes?, acrescentou. A Holanda também definiu a equipe: John van Lottum, Sjeng Schalken, Raemon Sluiter e Martin Verkerk foram os convocados pelo capitão Tjerk Bogtstra. O choque Espanha x Holanda está marcado para o período entre 9 e 11 de abril, em Mallorca.