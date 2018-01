Espanha disputará a final da Davis Deu Espanha. A Argentina quase conseguiu uma virada história na semifinal, mas Carlos Moyá conseguiu o ponto decisivo e os espanhóis vão disputar o título da Copa Davis contra a Austrália. O campeão do torneio de tênis entre países será conhecido entre 28 e 30 de novembro, numa cidade australiana ainda a ser definida. A vaga da Espanha veio apenas no quinto e último jogo, quando Carlos Moyá derrotou o argentino Gastón Gaudio por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Mas a Argentina assustou os espanhóis, que jogaram em casa, na cidade de Málaga. Com vitórias de Ferrero e Moyá, na sexta-feira, a Espanha abriu 2 a 0 no confronto. Mas os argentinos Arnold e Calleri venceram nas duplas, sábado. E, no primeiro jogo deste domingo, Calleri surpreendeu o número 1 do ranking mundial, Ferrero. A salvação espanhola veio com Moyá, ao derrotar Gaudio. Na outra semifinal foi um pouco mais fácil. Com a vitória de Lleyton Hewitt sobre o suíço Roger Federer, também neste domingo, a Austrália garantiu sua vaga na primeira partida do dia - depois, a Suíça venceu mais uma e fechou o confronto com 3 a 2 para os australianos.