Espanha e Alemanha vencem na Davis A equipe da Espanha largou na frente ao vencer a primeira partida do confronto diante de Marrocos pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Juan Carlos Ferrero não teve problemas e venceu Hicham Arazi por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/1 e 6/2. A Alemanha também começou bem e abriu 1 a 0 em cima da Croácia. Rainer Schuettler venceu Ivan Ljubicic por 3 a 1 - parciais de 5/7, 7/6 (9-7), 6/3 7/6 (7-5). A Suiça começou melhor e marcou o primeiro ponto sobre a Rússia, com a vitória de Roger Federer sobre Marat Safin, por três sets a zero - 7/5, 6/1 e 6/2. Mas a vantagem terminou logo no segundo jogo, quando Yevgeny Kafelnikov empatou a série ao vencer Michel Kratochvil por 3 a 2 (6/3, 4/6, 1/6, 7/6 (7-4) e 6/2.