Espanha enfrenta checos na Davis em 2004 Finalista de 2003 contra a Austrália, a Espanha vai estrear na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis contra a República Checa, de acordo com sorteio realizado pela ITF (Federação Internacional de Tênis) nesta quinta-feira. A estréia dos espanhóis vai acontecer de 6 a 8 de fevereiro e, se vencerem, enfrentam os ganhadores do duelo entre Holanda e Canadá. A Argentina vai pegar Marrocos e quem avançar terá pela frente o vencedor de Bielo-Rússia e Rússia. A Austrália pega a Suécia, os EUA a Áustria, a Romênia a Suíça, enquanto a França enfrentará a Croácia.