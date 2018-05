Espanha fatura o tetra na Copa Davis com vitória nas duplas

A Espanha confirmou o favoritismo e se sagrou tetracampeã da Copa Davis neste sábado, jogando diante de sua torcida, no saibro de Barcelona. A dupla formada por Fernando Verdasco e Feliciano López derrotou os checos Radek Stepanek e Tomas Berdych por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 7/5 e 6/2, e garantiu a taça com antecipação.

Depois de vencer as duas partidas de simples na sexta-feira, os espanhóis chegaram ao terceiro ponto e fecharam a série melhor-de-cinco em 3 a 0. A vitória deste sábado dispensa os resultados dos dois jogos restantes, de simples, que ainda devem ser disputados no domingo.

Com a vitória deste sábado, os espanhóis chegaram ao bicampeonato, após levantar a taça em 2008, e ao seu quarto título na Davis. O primeiro troféu foi conquistado em 2000, diante da Austrália. Em 2004, superaram os Estados Unidos e, no ano passado, derrotaram os argentinos, em Mar del Plata, em um confronto equilibrado. A Espanha ainda soma três vice-campeonatos, todos diante dos australianos.

Os últimos vencedores 2009 - Espanha 2008 - Espanha 2007 - EUA 2006 - Rússia 2005 - Croácia 2004 - Espanha 2003 - Austrália 2002 - Rússia 2001 - França 2000 - Espanha

O tetracampeonato começou a ser delineado na sexta-feira, quando Rafael Nadal, número dois do mundo, venceu Berdych por 3 a 0. Na sequência, David Ferrer surpreendeu Stepanek e obteve uma virada impressionante, garantindo a segunda vitória espanhola, por 3 sets a 2, depois de sair perdendo por 2 a 0.

Diante da derrota inesperada de Stepanek, a equipe checa mudou a estratégia e trocou a parceria formada por Jan Hajek e Lukas Dlouhy, número seis do mundo no ranking das duplas. No lugar dos dois entraram Berdych e o próprio Stepanek, cansado após um duelo de quatro horas com Ferrer.

Todos os campeões EUA - 32 títulos Austrália - 28 títulos França - 9 títulos Grã-Bretanha - 9 títulos Suécia - 7 títulos Espanha - 4 títulos Alemanha - 3 títulos Rússia - 2 títulos Croácia - 1 título R. Checa - 1 título Itália - 1 título África do Sul - 1 título

Os checos conseguiram fazer um confronto equilibrado com os anfitriões nos dois primeiros sets, mas acabaram sucumbindo ao fôlego dos rivais na terceira parcial. No set final, Berdych e Stepanek perderam o saque por duas vezes, após nove chances dos espanhóis, e cederam a derrota após 2h46min, para a alegria do príncipe espanhol Felipe de Bourbon, que acompanhou o jogo da tribuna.

Para cumprir tabela, as duas equipes voltarão à quadra neste domingo. Rafael Nadal enfrentará Radek Stepanek e, em seguida, David Ferrer vai duelar com Tomas Berdych.