Espanha fica perto do título da Davis A ousadia premiou a equipe espanhola no primeiro dia do confronto com os Estados Unidos pela final da Copa Davis. A escalação do jovem Rafael Nadal, de 18 anos, no lugar do experiente Juan Carlos Ferrero, que já foi campeão de Roland Garros, acabou determinando um placar de 2 a 0, deixando a Espanha a um passo do título. Precisa apenas de mais um ponto nos próximos três jogos. Na primeira partida do dia, Carlos Moyá cumpriu seu papel e confirmou o favoritismo: marcou 3 sets a 0 (6/4, 6/2 e 6/3) em Mardy Fish, um norte-americano que nem sabe direito como andar numa quadra de saibro. Jogar então, fica quase impossível. O ponto chave da Espanha veio nas vibrantes raquetadas de Rafael Nadal. Com personalidade forte, um estilo vencedor e dono de muita raça, o jovem espanhol não se intimidou diante do número 2 do ranking mundial. Venceu Andy Roddick por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (6/8), 6/2, 7/6 (8/6) e 6/2. "Senti um pouco de cãibra em alguns momentos do jogo", admitiu Nadal. "Mas vou estar pronto para o próximo jogo." Esta determinação marca o estilo deste jovem tenista espanhol. O clima estava bem do jeito que ele gosta. Afinal, o estádio Olímpico de Sevilha marcou o recorde de público para um jogo oficial de tênis, com 27.200 pessoas, superando a marca da final da Davis de 1954, na Austrália, com 25.578 expectadores. "A atmosfera estava uma loucura", disse Roddick. "Nunca vi nada igual, mas tenho de dar os méritos para o Nadal." Para este sábado, Nadal está escalado ao lado de Tommy Robredo para enfrentar os especialistas em duplas, os irmão Bob e Mike Bryan. Como Nadal passou mais de 3h30 em jogo é possível que o técnico espanhol, Jordi Arese, faça alguma alteração na equipe na partida de duplas neste sábado, preservando o jovem talento para os jogos de domingo.