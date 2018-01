Espanha ganha a segunda na Davis A Espanha fez 2 a 0 no confronto diante da Croácia, pelas quartas-de-final da Copa Davis. Jogando em Valencia, nesta sexta-feira, o espanhol Carlos Moyá bateu o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (5), 6-1, 6-4 e 6-4. Antes, Juan Carlos Ferrero já havia vencido Mario Ancic em três sets: 6-4, 6-2 e 7-6 (1). Na manhã deste sábado, acontece o jogo de duplas: pela Espanha Alex Corretja e Albert Costa enfrentam Ivan Ljubicic/Lovro Zovko. Os espanhóis se classificam para as semifinais se vencerem.