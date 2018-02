Espanha passa com facilidade pela Croácia na Copa Hopman Contando com boas apresentações de Tommy Robredo e Anabel Medina, a Espanha estreou com vitória na Copa Hopman, competição mista de tênis entre países, ao superar a equipe da Croácia por 3 a 0 nesta segunda-feira, pelo Grupo B. O torneio está sendo disputado na cidade de Perth, na Austrália. No primeiro duelo do dia, Anabel Medina não encontrou dificuldades para passar por Sanja Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Em seguida, Robredo, atual número sete do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), bateu Mario Ancic (9º) por 2 a 1, com 3/6, 7/5 e 6/3. Já na partida de duplas, que foi disputada apenas para cumprir tabela - o time espanhol já havia fechado o confronto -, Medina e Robredo venceram os rivais por 6/4 e 6/2. Na próxima rodada, a Espanha pega a República Checa na quarta-feira, enquanto os croatas terão pela frente a Índia. O Grupo A é liderado pela França e pela Austrália, que na primeira rodada conseguiram derrotar respectivamente os Estados Unidos e a Rússia. Os primeiros de cada chave disputarão a final na sexta-feira.