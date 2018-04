Espanha vence Austrália e disputa final da Copa Hopman

A equipe da Espanha é a primeira finalista da Copa Hopman de tênis, disputada na cidade de australiana de Perth. A vaga na decisão foi conquistada nesta quinta-feira, justamente diante da anfitriã Austrália.

A vitória espanhola começou a se desenhar já no jogo feminino, que abriu a programação. Sem muitas dificuldades, Maria Jose Martinez Sanchez superou Samantha Stosur em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/1.

Na segunda partida, Tommy Robredo confirmou a vitória dos espanhóis e a vaga na decisão ao bater Lleyton Hewitt, também em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/4. Nas duplas mistas, a Espanha fez 3 jogos a 0 no confronto após vitória por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 10/7.

Com o resultado desta quinta, a equipe espanhola garantiu a primeira colocação do Grupo A, e conquistou vaga na final da competição sem perder um único jogo na primeira fase. A Espanha busca o terceiro título - venceu em 1990, com os irmãos Emílio e Arantxa Sanchez, e em 2002, novamente com Arantxa Sanchez, em parceria com Tommy Robredo.

O outro confronto do Grupo A, entre Estados Unidos e Romênia, teve apenas uma partida, em que a norte-americana Melani Oudin venceu Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3. Os jogos de simples masculino e duplas mistas não foram realizados porque o romeno Victor Hanescu machucou-se e teve de desistir - assim, os EUA ficaram com vitória por 3 a 0.