Espanha vence, e Austrália tira EUA da Copa Hopman

A queda dos norte-americanos aconteceu após a derrota por 2 a 1 para a equipe australiana. A vitória da Austrália começou com Samantha Stosur, que superou Melanie Oudin com facilidade, em dois sets e parciais de 6/2 e 6/4.

Na partida seguinte, o ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt superou John Isner também em dois sets, com 6/1 e 7/5. Nas duplas mistas, a parceria norte-americana venceu de virada, com parciais de 2/6, 6/1 e 10/5. Com o resultado, a Austrália tem uma vitória e uma derrota na chave A, enquanto os Estados Unidos somam duas derrotas.

A liderança do grupo é da Espanha, que superou a Romênia por 3 a 0. No duelo feminino, Maria Jose Martinez Sanchez venceu Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3. Entre os homens, Tommy Robredo beneficiou-se de uma lesão de Victor Hanescu no segundo set, após ter vencido o primeiro por 6/3. Devido à desistência de seu jogador, a Romênia foi derrotada por W.O. nas duplas mistas.

Na rodada final do Grupo A, Austrália e Espanha se enfrentam em busca da primeira posição, que dá vaga à final do torneio. Para conquistar a vaga, os australianos precisam vencer o confronto por 3 a 0, e ainda fazer as contas no saldo de sets.