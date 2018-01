Espanha vence o Marrocos na Davis A Espanha venceu o Marrocos por 3 a 2, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, e foi a última equipe a se classificar para as quartas-de-final, em abril. O adversário será os Estados Unidos, que eliminou a Eslováquia, por 3 a 0. Os americanos ainda têm dois jogos neste domingo contra a Eslováquia, apenas para cumprir tabela. Na última e decisiva partida, o espanhol Alex Corretja vencia por dois sets a zero quando o marroquino Karim Alami abandonou por causa de uma contusão. Além da Espanha e dos Estados Unidos, outros seis países passaram para a próxima fase. Conheça os confrontos das quartas-de-final da Copa Davis: França x República Checa; Estados Unidos x Espanha; Rússia x Suécia; Argentina x Croácia; Buenos Aires: A Argentina, que venceu os três primeiros jogos, confirmou a sua superioridade ao vencer os dois jogos finais contra a Austrália, neste domingo. Juan Ignacio Chela venceu por 2 a 0 Andrew Ilie e Gaston Gaudio derrotou Scott Draper também por 2 a 0. Com a vitória, os argentinos bateram os australianos por 5 a 0. Resultados deste fim de semana: Espanha 3 x 2 Marrocos Balcells/Corretja (ESP) 3 x 1 Arazi/Alami (MAR); Juan Carlos Ferrero (ESP) 3 x 0 Hicham Arazi (MAR); Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 0 Alex Corretja (ESP); Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 2 Juan Carlos Ferrero (ESP); Alex Corretja (ESP) 2 x 0 Karim Alami (MAR) França 3 x 2 Holanda Haarhuis/Schalken (HOL) 3 X 1 Santoro/Pioline (FRA); Arnaud Clément (FRA) 3 x 2 Sjeng Schalken (HOL); Sebastien Grosjean (FRA) 3 x 0 Edwin Kempes (HOL); Sebastien Grosjean (FRA) 3 x 2 Sjeng Schalken (HOL); Edwin Kempes (HOL) 2 x 0 Arnaud Clément (FRA);