Espanha x França tem jogo adiado A segunda partida do dia entre Espanha e França, válida pela semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis, entre Juan Carlos Ferrero e Fabrice Santoro, foi interrompida nesta sexta-feira por falta de luminosidade quando espanhol vencia por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-1, 1-6 e 3-3. O jogo será retomado no sábado antes do confronto de duplas, entre os espanhóis Tommy Robredo e Rafael Nadal e os franceses Santoro e Michael Llodra.