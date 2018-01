Espanhóis arrasam argentinos na Suécia Depois de fracassar na grama - caiu na segunda rodada em Wimbledon - o tenista espanhol Rafael Nadal voltou ao saibro, o seu piso preferido e não teve problemas. Em sua estréia no Torneio de Baastad, na Suécia, o espanhol arrasou o argentino Juan Mónaco por dois sets a zero. As parciais foram de 6-1 e 6-1. Outros espanhóis também se deram bem nos confrontos contra argentinos. Alberto Martín derrotou Agustín Calleri também num duplo 6-1 e Nicolás Almagro eliminou José Acasuso ao vencer por 6-4 e 6-1. Cabeça-de-chave número 5, Juan Carlos Ferrero derrotou o checo Lukas Dlouhy (6-4 e 6-1) e o russo Mikhail Youzhny passou pelo francês Jérôme Haehnel (6-1 e 6-1). Por fim, o checo Tomas Berdych derrotou o norte-americano Kevin Kim (6-2 e 6-3).