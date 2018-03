Espanhóis avançam em Hamburgo Os tenistas espanhóis Juan carlos Ferrero e Albert Portas avançaram hoje para as quartas-de-final do Torneio de Hamburgo. Vencedor do Master Series de Roma, Ferrero não teve problemas para superar o equatoriano Nicolas Lapentti por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3. Albert Portas, por sua vez, surpreendeu o favorito Sebastien Grosjean e venceu o jogo por dois a um - parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Em partida interrompida por causa da chuva, ainda válida pela segunda rodada, o argentino Franco Squillari derrotou o norte-americano Michael Chang por 6/2, 5/7 e 6/3.