Espanhóis avançam em New Haven Os tenistas espanhóis se deram bem nesta quinta-feira, na terceira rodada do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Fernando Verdasco, Tommy Robredo e Feliciano Lopez venceram seus jogos e avançaram para a quarta rodada. Verdasco teve dificuldade, mas venceu o chileno Fernando Gonzalez por dois sets a um, de virada, parciais de 6-7 (3), 7-5 e 7-6(3). Robredo, por sua vez, eliminou o austríaco Stefan Koubek num duplo de 6-2 e Feliciano Lopez derrotou o norte-americano Vincent Spadea em três sets: 6-7 (5), 6-3 e 6-4. A rodada teve ainda as vitórias do argentino Juan Ignácio Chela sobre o francês Fabrice Santoro (6-4 e 6-1) e do russo Igor Andreev sobre o alemão Philipp Kohlschreiber (6-2 e 6-3).