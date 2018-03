Espanhóis avançam em Stuttgart Os tenistas espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer se classificaram nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Nadal avançou ao derrotar o alemão Philipp Petzschner por dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-1. Ferrer, por sua vez, venceu o argentino Mariano Zabaleta por 7-6 (3) e 6-4. O italiano Filipo Volandri nem precisou se esforçar muito para garantir sua vaga. Ele se classificou depois da desistência do adversário, o espanhol David Sanchez. Volandri já havia vencido o primeiro set por 6/3 e vencia o segundo por 3 games a 0 quando Sanchez abandonou a quadra por contusão. Na próxima fase, o italiano vai enfrentar o francês Sebastien Grosjean, semifinalista em Wimbledon. O belga Olivier Rochus venceu o suíço Michel Kratochvil por dois sets a um, com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3 e o equatoriano Nicolas Lapentti eliminou o austríaco Stefan Koubek por 6-4 e 6-2.