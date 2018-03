Espanhóis avançam em torneio suíço Os tenistas espanhóis Félix Mantilla e David Sanchez se classificaram nesta segunda-feira para a segunda rodada do torneio da Gstaad, na Suíça. Mantilla precisou de apenas dois sets para derrotar o romeno Adrian Voinea. As parciais foram de 6/3 e 6/4. David Sánchez, por sua vez, passou com facilidade pelo francês Anthony Dupuis. Parciais de 6/2 e 6/1. O argentino Juan Ignacio Chela não teve a mesma sorte e acabou derrotado pelo croata Ivan Ljubicic por dois sets a um: 7/6 (7-3), 3/6 e 6/4. Ainda pela primeira rodada, o eslovaco Karol Kucera derrotou o suiço Ivo Heuberger (4/6, 6/2 e 7/5) e o russo Mikhail Youzhny eliminou o suiço Michel Kratochvil (6/2 e 6/4). O torneio, que conta pontos para o ranking da ATP, divide 617 mil dólares em prêmios.