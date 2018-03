Espanhóis avançam no ATP de Barcelona Félix Mantilla, Alberto Martín e David Sánchez não tiveram trabalho para vencerem seus jogos e seguirem com chances de título no ATP Tour de Barcelona. Nesta terça-feira, Mantilla ganhou do suíço Stalislas Wawrinka por 7-6 (7/2) e 6-0, Martín superou o argentino José Acasuso por 6-1, 1-2 e abandono e Sánchez derrotou o russo Dmitry Tursunov por 6-2 e 6-4. Em outro jogo da rodada, o austríaco Peter Luczak eliminou o espanhol Oscar Hernández por 7-5 e 6-3.