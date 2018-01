Espanhóis avançam no Torneio de Sydney O tenista espanhol Carlos Moyá avançou nesta quarta-feira às quartas-de-final do torneio de Sydney ao vencer o francês Michael Llodra por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-3, depois de uma 1h12 de jogo. Outro espanhol a garantir vaga foi Tommy Robredo, após derrotar o tailandês Parador Srichaphan por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-1, 7-6 (7/4), em 1h51. Nos demais jogos, o australiano Todd Reid venceu o espanhol Félix Mantilla, o sul-africano Wayne Ferreira bateu o australiano Chris Guccione, o australiano Mark Phillippoussis derrotou o britânico Greg Rusedski, o australiano Lleyton Hewitt ganhou do eslovaco Karol Kucera, o francês Arnaud Clement superou o sueco Joachim Johansson e o holandês Martin Verkerk eliminou o bielo-russo Max Mirnyi.