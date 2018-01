Espanhóis brilham em Estoril Mais um favorito foi eliminado no Torneio de Estoril. O britânico Tim Henman - cabeça-de-chave número 2 - foi eliminado hoje na segunda rodada, pelo espanhol Félix Mantilla. O espanhol venceu por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/4. Esta quarta-feira, aliás, foi um dia muito produtivo para os tenistas espanhóis, que venceram outros dois jogos. Juan Carlos Ferrero bateu o checo Slava Dosedel por dois a zero (6/3 e 6/0) e Albert Montañes - que havia eliminado o norte-americano Michael Chang na estréia - bateu hoje o eslovaco Karol Kucera por duplo 6/3. A única derrota aconteceu com Juan Bacells, que caiu diante do austríaco Markus Hipfl em dois a um - 5/7, 6/4 e 6/0. Em partida válida ainda pela primeira rodada, o argentino Franco Squillari venceu o belga Christophe Rochus 6/4, 7/6 (7/3). No torneio feminino, a alemã Jana Kandarr derrotou a búlgara Magdalena Maleeva (2ª cabeça-de-chave) por 6/3 e 7/5 e a espanhola Angeles Montolio eliminou Anne Kremer (LUX) por um duplo 6/2.