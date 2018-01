Espanhóis dominam Monte Carlo Já apontado como um dos maiores favoritos ao título de Roland Garros deste ano, o espanhol Juan Carlos Ferrero arrasou seu compatriota Albert Martin, por 6/0 e 6/2 para garantir uma vaga nas semifinais do Masters Series de Monte Carlo. Outro espanhol que também está na disputa do título é Carlos Moya, que acabou com as esperanças da torcida francesa com marcar 7/6 (7/4) e 6/2 em Julien Boutter, campeão semana passada em Casablanca. O sonho também acabou para os muitos italianos em Mônaco, com a derrota de Felippo Volandri - saído do qualifying - que perdeu para o norte-americano Vince Spadea por 6/1 e 6/3, enquanto o argentino Guillermo Coria não teve problemas para superar Juan Ignacio Chela por 6/1 e 6/1. Neste sábado, pelas semifinais, a partir das 8 horas de Brasília, Coria enfrenta Moya e a seguir Ferrero joga com Spadea por uma vaga na final do torneio. Em Barcelona, Gustavo Kuerten aproveitou o dia tranqüilo no Real Club de Barcelona para treinar bastante. Com o feriado de Semana Santa, quase ninguém esteve no local do torneio, e Guga treinou com o argentino Mariano Puerta e depois também com seu técni co Larri Passos.