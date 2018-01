Espanhóis são campeões em Estoril Os tenistas espanhóis dominaram o Torneio de Estoril em Portugal, com Juan Carlos Ferrero e Angeles Montolio vencendo as finais masculina e feminina neste domingo. Ferrero venceu o também espanhol Félix Mantilla e Montolio derrotou a russa Elena Bovina. O confronto masculino terminou em 2 a 1 para Ferrero, com parciais de 7-6 (7-3), 4-6 e 6-3. Angeles Montolio também ganhou por 2 a 1, com 3-6, 6-3 e 6-2.