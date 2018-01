Espanhóis seguem no torneio da Basiléia Os tenistas espanhóis Tommy Robredo e Feliciano López se classificaram à próxima rodada do torneio da Basiléia ao vencerem nesta quarta-feira, respectivamente, os suíços Michael Kratochvil (duplo 6-4) e Rafael Nadal (3-6, 6-3 e 6-2). Nos demais jogos, o argentino David Nalbandian superou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo e o croata Ivan Ljubicic ganhou do italiano Filippo Volandri.