Espanhóis têm destaque em Hamburgo Os tenistas espanhóis seguem firme no Masters Series de Hamburgo e avançam cada vez mais no torneio. Albert Costa derrotou nesta sexta-feira, em 1h09, o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2 e passou às semifinais da competição. Ele vai enfrentar seu compatriota Juan Carlos Ferrero, que hoje venceu o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com duplo 6-2. Em outra partida, Alberto Martín derrotou o marroquino Hicham Arazi por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3.