Espanhóis vencem em Buenos Aires O argentino Hernán Gumy e os espanhóis Tommy Robredo e Albert Portas avançaram hoje para as oitavas-de-final do Torneio de Buenos Aires. Em partidas válidas pela primeira rodada, Gumy derrotou o chileno Nicolas Massú por 6/3 e 6/1, e Robredo superou o belga Christophe Rochus por 6/4 e 6/3. Portas, por sua vez, venceu o francês Arnaud Di Pasquale por 6/4 e 7/6 (8/6). O torneio de Buenos Aires - do qual participam os brasileiros Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni - paga US$ 600 mil de prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Meligeni está jogando neste momento contra o marroquino Karim Alami. Guga joga a partir das 21 horas, contra o austríaco, Richard Fromberg.