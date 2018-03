Espanhóis vencem em Kitzbuehel Vitória de dois tenistas espanhóis nesta terça-feira pela primeira rodada do Torneio de Kitzbuehel, na Áustria. Fernando Verdasco ganhou do francês Anthony Dupuis por 1/6, 7/6 (7/5) e 6/4 e Albert Portas derrotou o checo Bohdan Ulihrach por 6/4 e 6/2. Em outras partidas disputadas nesta terça-feira no Torneio de Kitzbuehel, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, o peruano Luis Horna eliminou o austríaco Daniel Koellerer por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e o francês Olivier Mutis superou o italiano Andreas Seppi pelo mesmo placar, mas com parciais de 6/3 e 6/4.