Espanhol acende rivalidade com Guga O espanhol Albert Portas teve um dia realmente surpreendente neste domingo, na final do Masters Series de Hamburgo. Saído do qualifying, conquistou o título ao derrotar o compatriota Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/2, 0/6, 7/6 (7/5) e 7/5, em 3h57 de jogo. Mas, na comemoração de seu troféu mais importante, Portas acendeu ainda mais a rivalidade dos espanhóis com Gustavo Kuerten. "Embora tenha vencido esta final, o Ferrero é neste momento o tenista número 1 do mundo em quadras de saibro", afirmou o campeão, logo depois de definir este dia como o mais feliz de sua carreira. A rivalidade de espanhóis com Gustavo Kuerten começou há 3 anos, na disputa da Copa Davis, em Llérida, Espanha, quando o brasileiro liderou uma marcante vitória brasileira. Nos torneios do circuito, o próprio Guga deixa transparecer que tem certa preferência por enfrentar jogadores da Espanha, pois o estilo favorece seu jogo e, logicamente, suas vitórias. Na final deste domingo em Hamburgo, o cansaço levou Ferrero ao resultado inesperado. O mesmo aconteceu com Guga na final do Masters Series de Roma, quando o brasileiro também sentiu o desgaste físico e perdeu para o próprio Ferrero em cinco sets. Às vésperas do maior torneio de saibro do planeta, Roland Garros, a partir do dia 28, Guga e Ferrero apresentam resultados expressivos nesta superfície. Na atual temporada, o brasileiro levou os títulos de Buenos Aires, Acapulco, Montecarlo e o vice-campeonato de Roma. O espanhol ganhou em Dubai, Estoril, Barcelona, Roma e agora o vice de Hamburgo. Cansado, Ferrero ameaça desistir de participar da Copa das Nações em Dusseldorf - uma espécie de mundial por equipes -, enquanto Guga aproveita o tempo para treinar e estar bem preparado para a busca do terceiro título de Roland Garros.