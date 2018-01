Espanhol é eliminado em Buenos Aires O tenista argentino Edgardo Massa se classificou para a segunda rodada do ATP de Buenos Aires ao derrotar o espanhol Alberto Martín num duplo 6-4 nesta segunda-feira. O torneio, que divide 380 mil dólares em prêmios conta com as presenças do espanhol Carlos Moyá (campeão em 95), o chileno Fernando González e o brasileiro Gustavo Kuerten.