Espanhol é eliminado na estréia em Bucareste O tenista espanhol Fernando Vicente foi eliminado nesta terça-feira, na primeira rodada do Torneio de Bucareste ao ser derrotado pelo belga Christophe Rochus por 2 sets a 0. Rochus dominou amplamente a partida e venceu com parciais de 6/3 e 6/0. Em outra partida desta terça, o chileno Nicolás Massú derrotou o peruano Luis Horna também em dois sets, mas com dificuldade muito maior. As parciais foram de 7-6 (7-4) e 6-3. A surpresa ficou por conta da eliminação do russo Nikolai Davidenko. Ele perdeu por dois sets a um para o seu compatriota Igor Andreiev. As parciais foram de 7-5, 6-7 (1-7) e 6-0.