Espanhol será o próximo adversário de Saretta O tenista espanhol Oscar Hernandez será o adversário de Flávio Saretta na segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, na Alemanha. Hernandez avançou, beneficiado pela desistência do holandês Sjeng Schalken no final do primeiro set. Quando perdia por 5 games a 1, o holandês alegou uma contusão e desistiu da partida. Saretta estreou na segunda-feira e venceu o alemão alemão Maximilian Abel, número 411 do ranking. Apesar de muito mal ranqueado, o alemão deu trabalho. Saretta só venceu em dois tie-breaks - 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3). A rodada teve ainda a vitória do argentino Mariano Zabaleta sobre o suíço Robin Soderling (3-6, 6-1 e 6-4) e do espanhol Albert Costa sobre o belga Xavier Malisse (6-3 e 6-4).