Espanhol surpreende e elimina Tipsarevic em Bucareste

Número 87 do mundo, Garcia-Lopez não se intimidou com o favoritismo do décimo colocado no ranking da ATP e começou a partida melhor. Depois de tomar um susto no segundo set, o espanhol voltou a equilibrar o confronto. A parcial de desempate seguia empatada até o décimo game, quando Tipsarevic foi quebrado e a derrota foi decretada.

Agora Garcia-Lopez espera o término das quartas de final para conhecer seu adversário na briga por uma vaga na decisão. Ele pegará o vencedor do confronto entre o romeno Victor Hanescu e o alemão Florian Mayer, cabeça de chave número 5, que se enfrentam ainda nesta sexta.

A eliminação de Tipsarevic abriu caminho para o francês Gilles Simon, cabeça de chave número 2 e agora principal favorito ao título em Bucareste. Nesta sexta, ele garantiu vaga nas semifinais ao derrotar o alemão Daniel Brands com certa facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Seu próximo adversário será o checo Lukas Rosol, que surpreendeu o sérvio Viktor Troicki, cabeça de chave número 8, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.