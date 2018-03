Espanhol vai à final no Torneio de Dubai O tenista espanhol Feliciano López garantiu neste sábado sua vaga na final do Torneio de Dubai, ao derrotar o russo Mikhail Youzhny num jogo muito equilibrado e decidio em três sets. As parciais foram de 6-4, 4-6 e 6-4. López, de 22 anos, vai em busca de seu primeiro título no cirucito profissional, contra o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o finlandês Jarkko Nieminen. O Torneio de Dubai distribui 1 milhão de dólares em prêmios.