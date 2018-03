Espanhol vai à semifinal em Dubai O tenista espanhol Feliciano Lopezx se classificou nesta sexta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Dubai, ao derrotar o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 7-6 (7/4). O outro espanhol, Rafael Nadal, não teve a mesma sorte. Foi eliminado nas quartas-de- final ao perder para o russo Mijail Yuzhny em três sets: 6-2, 1-6 e 6-1. O torneio de dubai distribui 1 milhão de dólares em prêmios.