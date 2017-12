Espanhol vence e será adversário de Guga O tenista espanhol Feliciano Lopez derrotou o sul-coreano Lee Hyung-taik por 3 sets a 1 e garantiu neste sábado sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. As parciais foram de 7-6 (7-3), 4-6, 6-0 e 6-3. Com a classificação, Lopez vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten na próxima rodada. Guga se classificou ao derrotar o suíço Roger Federer num triplo 6/4. Também neste sábado, o argentino Gaston Gaudio derrotou o sueco Thomas Enqvist por 3 a 1, com parciais de 6-0, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-4. O russo Igor Andreev, por sua vez, venceu Julien Benneteau: 7-6 (7-3), 7-6 (7-3) e 6-3.