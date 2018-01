Espanhol vence torneio de Bucareste O tenista espanhol David Ferrer conquistou neste domingo o título do Torneio de Bucareste, ao derrotar o argentino José Acasuso por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2. Aos 20 anos, Ferrer chegou à sua segunda final na temporada. Há dois meses, foi finalista no torneio de Umag, na Croácia, mas acabou sendo derrotado pelo experiente Carlos Moyá. José Acasuso, também de 20 anos, chegou à sua terceira final de mas só ganhou uma - a de Sopot (Polônia) em julho passado, quando bateu o seu compatriota Franco Squillari. Além da derrota de hoje, Acasuso também perdeu o título do torneio de Buenos Aires de 2001, quando enfrentou Gustavo Kuerten.