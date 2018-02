Esquenta calendário do tênis no Brasil Tênis é o que não vai faltar no Brasil depois da disputa de Wimbledon. Esta semana foram confirmadas as disputas de vários torneios. Desde um confronto da Fed Cup, entre Brasil e Croácia, em São Paulo, passando pelo Brasileiro em Brasília e culminando com torneio de Campos do Jordão, o segundo em premiação do País. Na Fed Cup - espécie de versão feminina da Copa Davis -, o Brasil comandado por Andrea Vieira e com as jogadoras Nanda Alves, Carla Tiene, Letícia Sobral e Bruna Colósio, vai receber a forte Croácia dias 10 e 11 no Clube Paineiras. Em Campos do Jordão serão disputados dois torneios, na quarta edição do Credicard Mastercard Tennis Cup. O primeiro feminino, de 10 a 18, com US$ 25 mil em prêmios, e de 17 a 24, o masculino com US$ 75 mil em prêmios. Existe ainda a possibilidade de outra competição da ATP no mês de julho em São Paulo, agitando as férias de meio de ano.