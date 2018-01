Está para nascer tenista como Anna Recentemente um jornalista da Sports Illustrated, famosa revista de esportes, fez uma brincadeira. Inventou uma jogadora com os mesmos atributos sensuais de Anna Kournikova, mas poderosa também dentro da quadra. Com recursos de informática, imaginou a jogadora quase perfeita que, por sinal, teria nascido no Leste Europeu. O jornalista justificava dizendo que a Associação Feminina de Tênis (WTA) já está preocupada em descobrir uma jogadora que atraia tanta atenção para esporte quanto a russa Anna Kournikova, de 21 anos, hoje 38ª do ranking mundial. A ?criatura? tinha a sensualidade da loirinha e massa muscular para arrebentar qualquer adversária. Mas por enquanto essa jogadora não passa de imaginação. Chegaram a apontar a norte-americana Ashley Harkleroad, 129ª do ranking, como sua sucessora. Mas esta rival de 17 anos que nasceu em Roseville, na Geórgia, Estados Unidos, ainda não é páreo para Kournikova. Leia mais no Jornal da Tarde