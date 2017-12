Estados Unidos avançam na Copa Davis Os Estados Unidos confirmaram seu favoritismo, eliminaram a Áustria por 3 a 0, neste sábado, e garantiram presença na segunda rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Os norte-americanos definiram a classificação no jogo de duplas, com a vitória dos irmãos Mike e Bob Bryan sobre Juergen Melzer e Julien Knowle por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-4. A segunda rodada acontece entre 9 e 11 de abril. O adversário dos Estados Unidos sai do confronto entre Austrália e Suécia, no momento, com vantagem sueca por 2 a 1.