Estados Unidos batem Sérvia nas duplas e vão às quartas de final da Davis

Mesmo atuando fora de casa, na cidade de Nis, os Estados Unidos liquidaram em apenas três jogos a série melhor de cinco partidas contra a Sérvia pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis ao vencerem o duelo de duplas entre os países, neste sábado, em quadra de saibro indoor, e avançaram às quartas de final da competição.

Ryan Harrison e Steve Johnson derrotaram Nikola Milojevic e Miljan Zekic por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2, 7/5 e 6/4, e liquidaram em 3 a 0 o confronto entre as nações no mais importante torneio de países do tênis masculino.

Antes deste confronto de duplas, Sam Querrey e John Isner ganharam as respectivas partidas de simples que abriram o duelo entre norte-americanos e sérvios, que atuaram desfalcados de Novak Djokovic, ex-líder do ranking mundial, que acaba de ser submetido a uma cirurgia no cotovelo.

Assim, os Estados Unidos se garantiram nas quartas de final e terão como próximos adversários os ganhadores do duelo entre Bélgica e Hungria. Neste sábado, os húngaros diminuíram para 2 a 1 a vantagem dos belgas ao ganharem a partida de duplas, fora de casa, na cidade de Liège. Attila Balazs e Marton Fucsovics derrotaram Ruben Bemelmans e Joris de Loore por 3 sets a 2, com 6/3, 6/4, 6/7 (2/7), 4/6 e 7/5.

FRANÇA X HOLANDA

Em outro duelo do dia pela Davis, a França ficou mais próxima das quartas de final com a vitória da forte dupla formada por Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut sobre Robin Haase e Jean-Julien Rojer por 3 sets a 1, com 7/6 (8/6), 6/3, 6/7 (7/3) e 7/6 (7/2).

Assim, a França abriu 2 a 1 sobre a Holanda e ficou a uma vitória de avançar na competição, o que poderá ser garantindo por Lucas Pouille no primeiro jogo de simples deste domingo, quando o tenista da casa enfrenta Robin Haase.

ESPANHA X GRÃ-BRETANHA

A Espanha também abriu vantagem de 2 a 1 sobre a Grã-Bretanha com uma vitória nas duplas neste sábado, em Marbella, onde Pablo Carreño Busta e Feliciano López derrotaram Dominic Inglot e Jamie Murray por 3 sets a 0, com 6/4, 6/4 e 7/6 (7/4).

CROÁCIA X CANADÁ

Também atuando em casa, a Croácia foi outro país a ficar a uma vitória das quartas de final após Marin Cilic e Ivan Dodig derrotarem os canadenses Daniel Nestor e Vasek Pospisil por 3 sets a 2, de virada, com 2/6, 3/6, 6/4, 7/5 e 6/2, e deixarem o país em vantagem de 2 a 1 na série melhor de cinco duelos deste confronto.