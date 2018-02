Estados Unidos estréiam com vitória na Copa Hopman

Sem grandes dificuldades, os Estados Unidos derrotaram a Índia por 2 jogos a 1 no começo da Copa Hopman de tênis, que está sendo disputada em Perth, na Austrália, com vitórias da tenista Meghann Shaughnessy, que assumiu o posto da lesionada Serena Williams, e do tenista Mardy Fish. Mesmo errando demais, Shaughnessy conseguiu vencer a indiana Sania Mirza por 2 sets a 1, enquanto Mardy Fish não encontrou resistência para vencer Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Os indianos ao menos venceram nas duplas. O próximo confronto da Copa Hopman acontece na manhã deste sábado, entre a Austrália e a República Checa. Já a Sérvia inicia sua participação diante de Taiwan neste domingo, enquanto França e Argentina se enfrentam também no domingo. Na Copa Hopman, todas as equipes se enfrentam, sendo que apenas as vencedoras dos grupos A e B disputam a final, marcada para sexta-feira, dia 4 de janeiro. Confira os grupos: Grupo A Argentina Taiwan França Sérvia Grupo B Estados Unidos Índia Austrália República Checa