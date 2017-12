Estados Unidos se rendem a Guga Número 1 do ranking mundial e tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten estava precisando de um título como o que ele ganhou neste domingo, no Masters Series de Cincinnati, para conquistar de vez seu espaço nos Estados Unidos. Ao derrotar o australiano Patrick Rafter por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3) na final do torneio, o tenista brasileiro conseguiu ter nos EUA o mesmo sucesso que já tinha alcançado na Europa. Até então, Guga só tinha sido campeão de um torneio médio como o ATP Tour de Indianápolis, no ano passado, além de nunca ter ido muito longe no US Open, o Grand Slam disputado em Nova York. A conquista de Guga em Cincinnati ganha um brilho maior pela verdadeira façanha alcançada por ele nas quadras rápidas dos Estados Unidos. No dia da decisão, o brasileiro derrotou dois adversários especialistas nessa superfície. Primeiro, ganhou do inglês Tim Henman em jogo da semifinal que havia sido interrompido na véspera, por causa da chuva. Fez 2 a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/6 (7/4). Depois, foi a vez de superar Rafter na decisão. "Fui dormir quase duas da manhã na noite anterior", contou Guga, lembrando que a partida contra Henman, no sábado, foi adiada para domingo quando já estava tarde. Naquela hora, o inglês estava vencendo o segundo set por 5 a 1, depois ter perdido o primeiro por 6/2. "Mesmo com um pouco de sono, ainda consegui dar o meu melhor para chegar a este título", comemorou. Tão logo superou Henman, acabando com o tabu de jamais ter vencido este adversário - já tinham se enfrentado duas vezes -, Guga voltou à quadra em meia hora para enfrentar outro astro do saque e voleio, Patrick Rafter. Então, com incrível habilidade e eficiência, ele marcou rapidamente 2 a 0, fechando uma competição inesquecível e das mais difíceis, como fez questão de acentuar o técnico Larri Passos. "Acho que nunca vi uma chave tão difícil, como esta para Guga, num torneio de quadras rápidas", avaliou o treinador. "Enfrentou na primeira rodada Andy Roddick, ganhou a seguir de Tommy Haas, passou por Goran Ivanisevic, por Yevgeny Kafelnikov e num só dia, despachou Tim Henman e Patrick Rafter." Nada mal para quem busca um título ainda maior, como o do US Open, que começa dia 27, nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York. Esse foi o 16º troféu de Guga e o 6º na atual temporada. É também o primeiro Masters Series que ganha nos Estados Unidos, os outros sempre foram na Europa, no saibro, como em Montecarlo, Roma e Hamburgo. Guga celebrou a conquista do título com sua nova marca: "a marretada". Após o jogo, olhou para Larri Passos e bateu com a raquete no chão, como se fosse uma marreta. É que recentemente, ele passou a chamar os amigos desta forma e o seu treinador pedia mesmo que ele usasse a raquete como a referida ferramenta para devolver o saque de Rafter na final. A tática deu certo.