Estados Unidos vencem a Copa Hopman Os tenistas Serena Williams e James Blake levaram os Estados Unidos a sua segunda conquista na Copa Hopman, neste sábado. Eles derrotaram a equipe australiana por 3 a 0. Serena, número 1 do mundo, passou sem dificuldades por Alicia Molik (6/2 e 6/3), enquanto Blake superou o líder do ranking mundial Lleyton Hewitt por 6/3 e 6/4. Com o título assegurado, os norte-americanos não tiveram problemas para ganhar as duplas por 6/3 e 6/2. A vitória de Blake, em 64 minutos, foi a primeira em cinco duelos com Hewitt. ?Eles mereceram o título?, afirmou o australiano. Serena e Blake repartiram um cheque de US$ 66 mil e receberam, cada um, uma bola de tênis decorada com diamantes no valor de US$ 23 mil. O primeiro triunfo norte-americano na Copa Hopman foi em 1997, quando os Estados Unidos superaram a África do Sul.