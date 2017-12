Estados Unidos vencem Austrália e seguem invictos na Copa Hopman

Classificado antecipadamente para a decisão da Copa Hopman, os Estados Unidos fecharam a participação na fase de grupos do torneio de equipes mistas com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira, Coco Vandeweghe e Jack Sock asseguraram o triunfo sobre a Austrália, pela rodada final do Grupo B, com a vitória por duplo 4/1 sobre Daria Gavrilova e o reserva Matt Ebden no jogo de duplas mistas.

Mais cedo, Sock (23º colocado no ranking da ATP) superou Kyrgios (13º) por duplo 6/2. Depois, Gavrilova (25ª colocada no ranking da WTA) empatou a série ao vencer Vandwweghe (36ª) por 6/3, 4/6 e 7/5. A definição, então, foi para o duelo de duplas mistas, e Kyrgios não jogou por causa de uma lesão no joelho esquerdo, sendo substituído por Ebden.

O outro confronto do dia também só foi definido no jogo de duplas mistas, com o triunfo dos espanhóis Lara Arruabarrena (65ª) e Feliciano Lopez (28º) por 4/2 e 4/1 sobre Lucie Hradecka (166ª) e Adam Pavlasek (75ª) por 4/2 e 4/1. Antes, López (7/6 e 6/4) e Hradecka (6/2 e 6/4) venceram os jogos de simples.

Nesta sexta-feira, a Suíça, liderada por Roger Federer, e a França vão se enfrentar em duelo que definirá o primeiro colocado do Grupo A e o adversário dos Estados Unidos na decisão da Copa Hopman. O outro duelo do dia será entre Alemanha e Grã-Bretanha e vai ter caráter meramente amistoso.