Estocolmo: Ríos e Srichaphan na final O tenista Marcelo Ríos venceu neste sábado o marroquino Hicham Arazi por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, e vai disputar a final do torneio de Estocolmo, na Suécia, contra o tailandês Paradorn Srichaphan, que venceu com dificuldades o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com apertadas parciais de 6-4, 6-7 (5/7) e 6-1. Esta será a primeira final do chileno no ano, depois de ter caído nas semifinais de Miami, Washington e Palermo, respectivamente. E será contra um adversário que está em excelente fase, conhecido como ?tigre asiático?, e que já conquistou um torneio em 2002, em agosto, em Long Island.