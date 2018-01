Estratégia de Saretta é jogar solto Único brasileiro no ATP Tour de Buenos Aires, Flávio Saretta terá um desafio e tanto nesta quinta-feira, na quadra central do tradicional e mal conservado Buenos Aires Lawn Tennis. Será um bom teste para seu controle emocional. Vai enfrentar o campeão de Roland Garros, Gaston Gaudio, o melhor argentino na competição, que não conta com Guillermo Coria e David Nalbandian, e leva as maiores esperanças da torcida na conquista do título. Gaudio vem do título do torneio de Viña Del Mar, mas sofreu na sua estréia para superar o italiano Federico Luzzi, precisando de três sets (2-6, 6-1 e 6-3). "Fiquei um pouco nervoso. Senti a pressão de ser o melhor argentino no ranking neste torneio", admitiu o tenista, que de bom humor disse que se casaria com Guillermo Vilas. É que o veterano tenista argentino afirmou que Gaudio poderá ganhar outro Roland Garros. Para Saretta, a estratégia é jogar solto sem sentir-se pressionado diante de um favorito. Só que o tenista brasileiro - por uma mudança de datas no calendário - defende esta semana pontos das semifinais do torneio de Viña Del Mar e precisaria de boa campanha em Buenos Aires para não cair da 113ª colocação.